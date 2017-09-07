У Харкові чоловік перестріляв відвідувачів кафе. ВІДЕО

У Харкові чоловік перестріляв відвідувачів кафе. ВІДЕО

21:15 07.09.2017

Близько першої ночі до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Пушкінській б’ються троє чоловіків. Коли патрульні приїхали на місце виклику, дізналися, що лише бійкою чоловіки не обмежилися. Деталі у огляді надзвичайних подій. А також у випуску.

-   У Харкові затримали таксиста який вбив та спалив тіло пасажирки;

-   Одеські правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні дівчини;

-   У Львові неадекватний чоловік посеред ночі вдерся до автосалону.

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