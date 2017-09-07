У Харкові чоловік перестріляв відвідувачів кафе. ВІДЕО
У Харкові чоловік перестріляв відвідувачів кафе. ВІДЕО
Близько першої ночі до поліції надійшов виклик про те, що на вулиці Пушкінській б’ються троє чоловіків. Коли патрульні приїхали на місце виклику, дізналися, що лише бійкою чоловіки не обмежилися. Деталі у огляді надзвичайних подій. А також у випуску.
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