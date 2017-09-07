У Тернополі мати із бабусею викинули маля на смітник. ВІДЕО
У Тернополі мати із бабусею викинули маля на смітник. ВІДЕО
Тернопільська область. Сміттєзвалище у селі Малашівці. Тут чоловік із сусіднього села Ігровиця якраз взявся за сортування щойно привезеного сміття. Невдовзі він натрапив на знахідку, від якої кров захолола в жилах. Ще мить і до місцевого відділення поліції надходить повідомлення – посеред куп сміття лежало мертве немовля. Більше дивіться у сюжеті.
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