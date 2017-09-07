На Київщині дирекція школи заборонила військовому привітати сина загиблого АТОвця. ВІДЕО
На Київщині дирекція школи заборонила військовому привітати сина загиблого АТОвця. ВІДЕО
На Київщині, у селі Морозівка, живе сім’я загиблого бійця АТО - Юлія Попович з двома дітьми. Жінка на своїй сторінці у «Facebook» розповіла, як на шкільній лінійці 1-го вересня дирекція школи заборонила військовому комісару привітати її сина - першокласника Іллю.
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