На Київщині дирекція школи заборонила військовому привітати сина загиблого АТОвця. ВІДЕО

На Київщині, у селі Морозівка, живе сім’я загиблого бійця АТО - Юлія Попович з двома дітьми. Жінка на своїй сторінці у «Facebook» розповіла, як на шкільній лінійці 1-го вересня дирекція школи заборонила військовому комісару привітати її сина - першокласника Іллю.

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