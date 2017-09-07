Власників нерозмитнених автомобілів розігнали біля Верховної Ради. ВІДЕО
Власників нерозмитнених автомобілів розігнали біля Верховної Ради. ВІДЕО
А акція власників нерозмитнених автомобілів біля Верховної Ради, схоже, завершилася раніше запланованого. Активісти так і не домоглися діалогу з народними депутатами, натомість їх силою витіснили поліцейські.
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Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО
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