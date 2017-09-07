Через смертельне ДТП проводять обшуки в редакції телеканалу. ВІДЕО

Поліція провела обшуки в львівській редакції телеканалу ЗІК. Як відомо його співвласником є підприємець Петро Демінський. Наразі він фігурує у кримінальному провадженні щодо смертельної ДТП. Журналісти телеканалу заявили, що правоохоронці заважали їм працювати, а генеральний директор Ігор Туркевич зазначив, що логіки у діях поліцейських немає ніякої, адже пан Демінський, за його словами, востаннє був у цьому офісі ще вісім років тому.