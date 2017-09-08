В Україні лише за серпень напали на п’ятьох журналістів. ВІДЕО
В Україні лише за серпень напали на п’ятьох журналістів. ВІДЕО
5 фактів агресії, 5 фактів побиття журналістів лише за один місяць. Впродовж серпня у різних містах України: Вінниці, Рівному, Житомирі, Миколаєві та в Одеській області нападали на представників мас-медіа. І це саме ті випадки, за даними експертів, коли постраждали журналісти через свою професійну діяльність. Подробиці у сюжеті.
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