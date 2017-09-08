В Одесі затримали нелюда, який жорстоко зґвалтував дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
В Одесі затримали нелюда, який жорстоко зґвалтував дівчину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Дівчина вийшла з торгового центру і пішла додому звичною дорогою. Аж раптом відчула удар в голову
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Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО
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