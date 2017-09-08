У Харкові таксист вбив і спалив тіло своєї пасажирки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Харкові таксист вбив і спалив тіло своєї пасажирки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

07:00 08.09.2017

Моторошне вбивство, яке сталося ще наприкінці серпня, нещодавно розкрили Харківські правоохоронці. фатальною для місцевої жительки стала звичайна поїздка на таксі.  

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