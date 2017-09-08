У Києві військовий поранив ножем поліцейського. ВІДЕО

Звинувачення в сепаратизмі побої і ножові поранення. Масова бійка сталася вночі в Києві біля одного з нічних клубів. Розпочалося все ніби з того, що один з відвідувачів голосно розповідав, що він з Донбасу і в цілому підтримує ідеї так званих ЛДНР.