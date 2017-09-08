У Києві військовий поранив ножем поліцейського. ВІДЕО
У Києві військовий поранив ножем поліцейського. ВІДЕО
Звинувачення в сепаратизмі побої і ножові поранення. Масова бійка сталася вночі в Києві біля одного з нічних клубів. Розпочалося все ніби з того, що один з відвідувачів голосно розповідав, що він з Донбасу і в цілому підтримує ідеї так званих ЛДНР.
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