До арештованого в Росії українця не пускають консулів. ВІДЕО

До українця Павла Гриба, якого тримають в Краснодарському СІЗО Росії, не пускають консулів. Додають, що хлопцю оголосили про підозру в тероризмі. Яким чином Павло опинився в Росії не знають. Адже спочатку він поїхав до Білорусі, де мав зустрітися із дівчиною з якою познайомився в інтернеті. Однак, зв’язок із Павлом обірвався і ось в російській ФСБ зізналися, що українець у них.