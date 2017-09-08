До арештованого в Росії українця не пускають консулів. ВІДЕО
До арештованого в Росії українця не пускають консулів. ВІДЕО
До українця Павла Гриба, якого тримають в Краснодарському СІЗО Росії, не пускають консулів. Додають, що хлопцю оголосили про підозру в тероризмі. Яким чином Павло опинився в Росії не знають. Адже спочатку він поїхав до Білорусі, де мав зустрітися із дівчиною з якою познайомився в інтернеті. Однак, зв’язок із Павлом обірвався і ось в російській ФСБ зізналися, що українець у них.
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