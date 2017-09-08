Під Києвом в смертельній ДТП розбилося три автомобілі. ВІДЕО
Під Києвом в смертельній ДТП розбилося три автомобілі. ВІДЕО
На Бориспільській кільцевій дорозі на Київщині трапилася страшна ДТП. Дорогу не поділили дві величезні вантажівки та бетонозмішувач. Від кабіни бетоновозу, практично, нічого не залишилося. Її водій загинув. Кермувальники вантажівки відбулися переляком і наразі їхньому життю нічого не загрожує. Поліцейські підозрюють що бетоновоз просто вилетів з якихось причин на зустрічну смугу. А далі уже все зрозуміло. Спочатку врізався в одну вантажівку, яку відкинуло на узбіччя, а після того ще й влетів у машину за нею.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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