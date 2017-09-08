На Вінничині 25-річний зловмисник за одну ніч скоїв два вбивства. ВІДЕО

Жителів невеличкого села Сапіжанка, що на Вінничині сколихнула жахлива трагедія. В один день тут загинули одразу дві пенсіонерки. Жінки до того ж ще й жили по-сусідству. Почалося все з того, що люди побачили дим над одним із будинків. Не довго думаючи, кинулись туди. Пожежу швидко вгамували. Але власницю помешкання знайшли вже мертвою. Поліція забрала тіло на експертизу. За кілька годин з’ясувався жахаючий факт – 77-річна пенсіонерка загинула не внаслідок пожежі – її задушили. Більше дивіться у сюжеті.

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