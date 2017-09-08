Депутати пропонують криміналізувати повторне водіння у п’яному виді. ВІДЕО
Депутати пропонують криміналізувати повторне водіння у п’яному виді. ВІДЕО
Кажуть, «велосипед» не вигадують, подібна практика вже існує в кількох європейських країнах та кількох американських штатах. А ось в Україні ця ініціатива поки існує на рівні розмов…
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Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО
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