СБУ повідомила про 410 зниклих безвісти на Донбасі. ВІДЕО
СБУ повідомила про 410 зниклих безвісти на Донбасі. ВІДЕО
На Донбасі зникли безвісти близько трьохсот цивільних українців, з них шість волонтерів та два журналісти. Такі оновлені дані повідомляють у Службі безпеки України. Крім того, зниклими вважають ще сто шістнадцять військових і правоохоронців.
|
08.09.2017 | 22:15
|
08.09.2017 | 21:45
|
08.09.2017 | 21:20
|
08.09.2017 | 21:10
|
08.09.2017 | 20:50
|
08.09.2017 | 20:40
|
08.09.2017 | 07:20
|
08.09.2017 | 07:00
|
08.09.2017 | 06:45
|
07.09.2017 | 23:15
|
07.09.2017 | 22:45
|
07.09.2017 | 22:15
|
07.09.2017 | 21:45
|
07.09.2017 | 21:15
|
07.09.2017 | 20:45
|
Петро Порошенко закликав нардепів скасувати депутатську недоторканність та е-декларування для антикорупційних активістів. ВІДЕО
07.09.2017 | 20:15
-
- 1 з 839
- ››