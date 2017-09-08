Ситуація в українських СІЗО невтішна – експерти. ВІДЕО

Зараз в Мінюсті формують загальну громадську раду, до числа якої входитимуть і правозахисники, які будуть робити несподівані візити до колоній та СІЗО і перевіряти, чи не знущаються там з людей. Це, сподіваються, зможе хоч якось покращити ситуацію з катуваннями в українських СІЗО та колоніях.