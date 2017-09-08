Ситуація в українських СІЗО невтішна – експерти. ВІДЕО
Ситуація в українських СІЗО невтішна – експерти. ВІДЕО
Зараз в Мінюсті формують загальну громадську раду, до числа якої входитимуть і правозахисники, які будуть робити несподівані візити до колоній та СІЗО і перевіряти, чи не знущаються там з людей. Це, сподіваються, зможе хоч якось покращити ситуацію з катуваннями в українських СІЗО та колоніях.
|
08.09.2017 | 22:45
|
08.09.2017 | 22:15
|
08.09.2017 | 21:45
|
08.09.2017 | 21:20
|
08.09.2017 | 21:10
|
08.09.2017 | 20:50
|
08.09.2017 | 20:40
|
08.09.2017 | 07:20
|
08.09.2017 | 07:00
|
08.09.2017 | 06:45
|
07.09.2017 | 23:15
|
07.09.2017 | 22:45
|
07.09.2017 | 22:15
|
07.09.2017 | 21:45
|
07.09.2017 | 21:15
|
07.09.2017 | 20:45
-
- 1 з 839
- ››