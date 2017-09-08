Правозахисники виступили проти президентських законопроектів. ВІДЕО

Найвпливовіші правозахисні організації об’єдналися аби сказати «ні» законопроектам Президента щодо громадських об’єднань. Нагадаємо, під час свого щорічного звернення до парламенту Петро Порошенко зазначив – електронне декларування для антикорупційних активістів помилкою, виправити яку нібито мають два законопроекти від Президента. Однак правозахисники стверджують – у документах також є норми, які можуть стати засобами маніпуляцій та тиску на громадські організації.