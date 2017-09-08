Правозахисники виступили проти президентських законопроектів. ВІДЕО
Правозахисники виступили проти президентських законопроектів. ВІДЕО
Найвпливовіші правозахисні організації об’єдналися аби сказати «ні» законопроектам Президента щодо громадських об’єднань. Нагадаємо, під час свого щорічного звернення до парламенту Петро Порошенко зазначив – електронне декларування для антикорупційних активістів помилкою, виправити яку нібито мають два законопроекти від Президента. Однак правозахисники стверджують – у документах також є норми, які можуть стати засобами маніпуляцій та тиску на громадські організації.
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