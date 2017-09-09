В Одесі поліцейські розшукали зниклих дідуся та маленького онука. ВІДЕО

В Одесі поліцейські розшукали зниклих дідуся та маленького онука. ВІДЕО

16:00 09.09.2017

На пошуки літнього чоловіка та малолітньої дитини був орієнтований увесь особовий склад поліції Одещини. Розіслані орієнтування з прикметами зниклих активно підхопила громадськість.

Нагадаємо, що до поліції звернулася літня жінка, яка повідомила про зникнення свого чоловіка та 4-річного онука.

Підняті по тривозі  поліцейські крок за кроком відстежували ймовірний маршрут літнього чоловіка з дитиною. Працівники Таїровського відділення поліції, патрульна поліція  та Нацгвардія відпрацьовували узбережжя, розважальні заклади, будинки та двори міста. По можливому шляху слідування чоловіка та дитини було вилучено та відпрацьовано відео з камер відеоспостереження.

В результаті на третій день після зникнення, завдяки налагодженої роботи з населенням на ввіреній території обслуговування,  дільничний офіцер поліції Таїровського ВП Артем Патковський отримав інформацію про те, що дід з онуком знаходяться в гаражному кооперативі.

Було встановлено, що подружжя пенсіонери з онуком вийшли на прогулянку. Доки бабуся відлучилася на 20 хвилин до крамниці, дід з онуком зникли. Встановлено, що вдень чоловік тинявся з онуком по місту в районі 411 батареї, вулиць Ільфа та Петрова та Вільямса та вживав алкогольні напої.

Першу ніч розшукувані заночували на сходинках в під’їзді одного з багатоповерхових будинків Київського району Одеси. Наступну ніч вони провели в гаражному кооперативі у будиночку охоронця.

Дитина та пенсіонер знаходяться вдома.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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