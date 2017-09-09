У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО

У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО

21:00 09.09.2017

У Києві під час спільної спецоперації працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та столичної прокуратури, за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції НПУ, затримано групу патрульних поліцейських.

Вони били та грабували пасажирів Центрального залізничного вокзалу столиці. Затриманим оголошено підозру. Глава Нацполіції Сергій Князєв наголосив на своїй категоричній позиції щодо порушень законодавства самими поліцейськими. 

До Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла оперативна інформація щодо протиправних дій працівників патрульної поліції , які несуть службу на території Центрального залізничного вокзалу міста.

Було встановлено, що п’ятеро поліцейських віком 22-33 років знаходять своїх «жертв» серед пасажирів вокзалу. Самотніх людей у стані алкогольного сп’яніння вони відводили до службового приміщення, де застосовували до них фізичне насилля, спецзасоби та відбирали цінні речі або гроші.

За матеріалами Київського міськуправління ДВБ Нацполіції слідчими столичної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (Грабіж) та ч.2 ст.365 (Перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Лише за два місяці оперативники внутрішньої безпеки НПУ задокументувалибільше 10 епізодів злочинної діяльності викритих співробітників. За цей час фігуранти справи завдавали тілесних ушкоджень громадянам та відбирали у них гроші.

Сержант, двоє лейтенантів та двоє старших лейтенантів патрульної поліції Києва були затримані після скоєння чергового пограбування. Затримання провели бійці відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, Київського міського управління ДВБ НПУ та слідчі столичної прокуратури. Спецоперація пройшла за сприяння Департаменту патрульної поліції НПУ. У своїх останніх потерпілих зловмисники відібрали 10 тисяч гривень.

Під час санкціонованих обшуків у патрульних виявлено та вилучено гроші, амфетамін, марихуану, які поліцейські вживали особисто, а також набої. На теперішній час їх затримано в порядку ст.208 КПК України.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв підкреслив свою категоричну позицію стосовно порушень законодавства самими поліцейськими.

«Цієї ночі на київському вокзалі працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали п’ятьох поліцейських. Їм інкримінують перевищення влади та грабіж. Це неподобство ми припинили. Припинимо й інші факти. Наголошую про своє категоричне ставлення до порушення Закону! Кожен нечистий на руку співробітник буде звільнений з наших лав та понесе покарання за дискредитацію поліції», – наголосив Сергій Князєв.

Слідчі міської прокуратури оголосили затриманим підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.186 та ч.2 ст.365 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу та щодо остаточної кваліфікації їхніх дій.

За матеріалами ВК Патрульної поліції України

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