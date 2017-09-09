На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
У Вінницькій області правоохоронці затримали подружжя,яке погрожуючи фізичною розправою, примушувало жебракувати жінку з інвалідності. Жінка мала маленьку дитину, і її також забрали зловмисники. Шантажем змушували жебракувати. Виручені гроші, ясна річ, забирали. Відбирали у жінки і виплати державної допомоги, які та отримувала після народження дитини. І так тривало майже рік.
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