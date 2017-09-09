В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО

Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що потрібно ввести кримінальну відповідальність для народних депутатів, політиків та громадських діячів за відвідини Росії. Вважає, що в умовах військового конфлікту їздити до держави-агресора таким людям неприпустимо. Водночас ряд політологів та правозахисників гостро розкритикували слова очільника СБУ. Детальніше, дивіться у сюжеті.