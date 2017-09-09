В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що потрібно ввести кримінальну відповідальність для народних депутатів, політиків та громадських діячів за відвідини Росії. Вважає, що в умовах військового конфлікту їздити до держави-агресора таким людям неприпустимо. Водночас ряд політологів та правозахисників гостро розкритикували слова очільника СБУ. Детальніше, дивіться у сюжеті.
|
09.09.2017 | 22:00
|
09.09.2017 | 21:45
|
09.09.2017 | 21:30
|
09.09.2017 | 21:00
|
09.09.2017 | 20:30
|
09.09.2017 | 20:00
|
09.09.2017 | 19:30
|
09.09.2017 | 19:00
|
09.09.2017 | 16:00
|
08.09.2017 | 23:15
|
08.09.2017 | 22:45
|
08.09.2017 | 22:15
|
08.09.2017 | 21:45
|
08.09.2017 | 21:20
|
08.09.2017 | 21:10
|
08.09.2017 | 20:50
-
- 1 з 840
- ››