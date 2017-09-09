В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО

В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО

22:30 09.09.2017

Голова Служби безпеки України Василь Грицак вважає, що потрібно ввести кримінальну відповідальність для народних депутатів, політиків та громадських діячів за відвідини Росії. Вважає, що в умовах військового конфлікту їздити до держави-агресора таким людям неприпустимо. Водночас ряд політологів та правозахисників гостро розкритикували слова очільника СБУ. Детальніше, дивіться у сюжеті. 

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