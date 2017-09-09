Псевдомінер із Кіровоградщини спровокував паніку у Черкасах. ВІДЕО
Псевдомінер із Кіровоградщини спровокував паніку у Черкасах. ВІДЕО
Житель Кіровоградської області змусив неабияк перенервувати ціле місто. Чоловік вирішив перевірити як оперативно працюють поліцейські. Для цього використав вже традиційну історію із замінуванням. Детальніше у сюжеті.
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