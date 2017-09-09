У Києві двох чоловіків підозрюють у крадіжці – вони від злочину відхрещуються. ВІДЕО
У Києві двох чоловіків підозрюють у крадіжці – вони від злочину відхрещуються. ВІДЕО
Заради грошей та наживи пішли на злочин двоє чоловіків у Києві. Близько третьої години ночі в одній із багатоповерхівок столиці у офісному приміщенні спрацювала сигналізація. Зловмисники, ідучи на крадіжку, певно не сподівалися на це, однак від затії не відмовились. Думали, що встигнуть. Більше у сюжеті.
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