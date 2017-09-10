У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО

У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО

22:00 10.09.2017

26-річний уродженець Тбілісі в українській столиці мав намір організовувати та контролювати злочинні групи, які «спеціалізувалися» на квартирних крадіжках, а також на крадіжках із автівок та угонах.

«Злодій у законі» Гіга Петріашвілі, який має кримінальне прізвисько «Професор, був «коронований» у Греції, коли йому було лише 22 роки. Він - громадянин Грузії, але постійно проживає у Туреччині.

Нещодавно він прибув в Україну, аби зустрітися із представниками злочинного середовища найвищої ланки та залучити до злочинної діяльності молодих правопорушників.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко, в Україні «Професор» мав намір установити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси в регіонах, згуртовувати та організовувати діяльність організованих груп, а також брати участь у вирішенні питань, пов’язаних із перерозподілом сфер впливу.

«Затримали його у кафе - під час зустрічі зі знайомими. За оперативною інформацією, у Києві він намагався організувати та контролювати групи квартирних злодіїв, автогонщиків та крадіїв із машин. «Злодія в законі» видворили до Туреччини та заборонили йому на три роки в’їзд на територію України», - зазначив Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва
Алла Борових

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