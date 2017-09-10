В Україні поліпшується ситуація із дотриманням прав людей. ВІДЕО

Два роки тому Президент України Петро Порошенко підписав «Стратегію з дотримання прав людини». Головними напрямками, які прописали в документі стали: забезпечення права на життя, протидія катуванням, право на свободу та ряд інших. Правозахисники кажуть, що поки не можуть похвалитися значними здобутками і не приховують, що працювати ще є над чим. Однак, вже є й певні успіхи. Зокрема, в Україні запрацював інститут конституційної скарги. Це означає, що кожен українець, який вважає, що проти нього відкрили провадження за антиконституційним законом може оскаржувати рішення суду. Ще одним важливим досягненням стало створення центрів надання безоплатної правової допомоги. Тепер отримати захист можуть і ті, хто раніше не міг цього дозволити через брак грошей. По-трохи зменшується і статистика катувань правоохоронцями. Усе тому, кажуть правозахисники, що такі факти не лишаються непоміченими, їх беруться розслідувати. Відповідно ставлення до затриманих сьогодні змінюється.