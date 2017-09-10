У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
Цього разу в руки правоохоронцям потрапив кримінальний авторитет на прізвисько «Професор» - 26-річнйи грузин, який у Києві повинен був організовувати та контролювати злочинні групи, які «спеціалізувалися» на квартирних крадіжках, а також на крадіжках із автівок та угонах.
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