В Одесі затримано псевдополіцейського, який перебував у міждержавному розшуку. ВІДЕО

В Одесі затримано псевдополіцейського, який перебував у міждержавному розшуку. ВІДЕО

19:00 11.09.2017

При собі затриманий мав незаконні до обороту предмети та пакет з наркотичною речовиною.

Зловмисник - 39-річний уродженець Луганської області був оголошений у міждержавний розшук за підозрою у скоєнні крадіжки з приватного домоволодіння на вул. Люстдорфська дорога.

Під час проведення розшукових заходів зловмисник був затриманий працівниками кримінальної поліції Київського відділу поліції, спільно з співробітниками внутрішньої безпеки СБУ та працівниками карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Під час поверхневого огляду в нього виявлено та вилучено документи на ім’я  інших осіб, в тому числі посвідчення та жетон поліцейського, щодо якого раніше було здійснено правопорушення, а також  пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, яка направлена на експертизу. При собі зловмисник мав наручні годинники, мобільні телефони та інші предмети, належність яких встановлюється.

В даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмисник перевіряється на причетність до скоєння квартирних крадіжок та інших злочинів на території Одеської області.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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