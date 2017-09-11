В Одесі затримано псевдополіцейського, який перебував у міждержавному розшуку. ВІДЕО

При собі затриманий мав незаконні до обороту предмети та пакет з наркотичною речовиною.

Зловмисник - 39-річний уродженець Луганської області був оголошений у міждержавний розшук за підозрою у скоєнні крадіжки з приватного домоволодіння на вул. Люстдорфська дорога.

Під час проведення розшукових заходів зловмисник був затриманий працівниками кримінальної поліції Київського відділу поліції, спільно з співробітниками внутрішньої безпеки СБУ та працівниками карного розшуку ГУНП в Одеській області.

Під час поверхневого огляду в нього виявлено та вилучено документи на ім’я інших осіб, в тому числі посвідчення та жетон поліцейського, щодо якого раніше було здійснено правопорушення, а також пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, яка направлена на експертизу. При собі зловмисник мав наручні годинники, мобільні телефони та інші предмети, належність яких встановлюється.

В даний час затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зловмисник перевіряється на причетність до скоєння квартирних крадіжок та інших злочинів на території Одеської області.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області