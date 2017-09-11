Шестеро людей поранені на Харківщині під час ДТП за участі машини швидкої. ВІДЕО
Шестеро людей поранені на Харківщині під час ДТП за участі машини швидкої. ВІДЕО
Подія сталася 11 вересня близько 01:00 ночі на перехресні вулиці Гвардійців Широнінців та проспекту Ювілейного.
За попередніми даними, зіштовхнулися автомобіль швидкої допомоги під керуванням 53-річного водія та автомобіль «Деу» під керуванням 41-річного чоловіка.
Внаслідок події постраждали 6 громадян. Вони з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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