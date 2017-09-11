На українсько-польському кордоні травмували 11 поліцейських. ВIДЕО
На українсько-польському кордоні травмували 11 поліцейських. ВIДЕО
11 поліцейських та 5 прикордонників отримали травми після прориву українсько-польського кордону Міхеїлом Саакашвілі та його прибічниками. Про це повідомив на офіційній сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. При цьому високопосадовець зізнався, що це він особисто віддав наказ прикордонникам та поліцейським ні в якому разі не застосовувати зброю. Чому прийняв таке рішення, дивіться у сюжеті.
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