8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО

8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО

20:40 11.09.2017

8 років в’язниці за мітинг. Верховний суд окупованого Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Нагадаємо, у лютому 2014 року чоловік мітингував на підтримку територіальної цілісності України. А майже через рік його за це затримали. Швидше за все, саме через посаду Ахтема Чийгоза російський суд на закритому засіданні виокремив його справу від звинувачень щодо інших мітингувальників. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Інституті серця дитині безкоштовно провели складну операцію. ВІДЕО
В Інституті серця дитині безкоштовно провели складну операцію. ВІДЕО
11.09.2017 | 21:15
У Маріуполі в ДТП на перехресті постраждали троє людей. ВІДЕО
У Маріуполі в ДТП на перехресті постраждали троє людей. ВІДЕО
11.09.2017 | 20:50
8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО
8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО
11.09.2017 | 20:40
На українсько-польському кордоні травмували 11 поліцейських. ВIДЕО
На українсько-польському кордоні травмували 11 поліцейських. ВIДЕО
11.09.2017 | 20:20
В Одесі затримано псевдополіцейського, який перебував у міждержавному розшуку. ВІДЕО
В Одесі затримано псевдополіцейського, який перебував у міждержавному розшуку. ВІДЕО
11.09.2017 | 19:00
В Україні поліпшується ситуація із дотриманням прав людей. ВІДЕО
В Україні поліпшується ситуація із дотриманням прав людей. ВІДЕО
10.09.2017 | 22:30
У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО
У Києві поліція затримала злодія в законі на прізвисько "Професор". ВІДЕО
10.09.2017 | 22:00
Депутати пропонують криміналізувати повторне водіння у п’яному виді. ВІДЕО
Депутати пропонують криміналізувати повторне водіння у п’яному виді. ВІДЕО
10.09.2017 | 21:30
У Тернополі мати із бабусею викинули маля на смітник. ВІДЕО
У Тернополі мати із бабусею викинули маля на смітник. ВІДЕО
10.09.2017 | 20:30
У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
У Києві затримали «злодія в законі». ВІДЕО
10.09.2017 | 19:30
На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
На Вінниччині подружжя змушувало жебракувати жінку з інвалідністю. ВІДЕО
10.09.2017 | 11:00
В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
В СБУ запропонували карати депутатів за поїздки в Росію. ВІДЕО
09.09.2017 | 22:30
Київська поліція повідомила подробиці щодо вбивства 50-річної жінки. ВІДЕО
Київська поліція повідомила подробиці щодо вбивства 50-річної жінки. ВІДЕО
09.09.2017 | 22:00
У Києві двох чоловіків підозрюють у крадіжці – вони від злочину відхрещуються. ВІДЕО
У Києві двох чоловіків підозрюють у крадіжці – вони від злочину відхрещуються. ВІДЕО
09.09.2017 | 21:45
Трагедія в Княжичах. Чому в історії досі більше запитань, ніж відповідей. ВІДЕО
Трагедія в Княжичах. Чому в історії досі більше запитань, ніж відповідей. ВІДЕО
09.09.2017 | 21:30
У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО
У Києві група поліцейських била та грабувала відвідувачів вокзалу. ВІДЕО
09.09.2017 | 21:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.