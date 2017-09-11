8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО
8 років в’язниці за мітинг - Верховний Суд окупованого Криму засудив Ахтема Чийгоза. ВІДЕО
8 років в’язниці за мітинг. Верховний суд окупованого Криму засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Нагадаємо, у лютому 2014 року чоловік мітингував на підтримку територіальної цілісності України. А майже через рік його за це затримали. Швидше за все, саме через посаду Ахтема Чийгоза російський суд на закритому засіданні виокремив його справу від звинувачень щодо інших мітингувальників.
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