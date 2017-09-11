У Маріуполі в ДТП на перехресті постраждали троє людей. ВІДЕО
У Маріуполі в ДТП на перехресті постраждали троє людей. ВІДЕО
Вдень у Маріуполі на перехресті вулиць Купріна та Митрополитської сталася серйозна ДТП. Зіткнулися Легковик ДЕУ та позашляховик Мітсубісі.
Оператор – М.Рябченко
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