В Інституті серця дитині безкоштовно провели складну операцію. ВІДЕО
В Інституті серця дитині безкоштовно провели складну операцію. ВІДЕО
17-річна Олександра Федорук просто «сяє». Дівчинка розуміє, - найстрашніше минулося, тепер може повертатися на рідну Рівненщину, до своїх молодших сестер, друзів та до навчання. Про серйозну хворобу - вроджену ваду серця – Олександра тепер лише згадує. З Інституту серця дівчинку виписують. Сюди 2 роки тому Олександра приїхала разом з мамою. Фахівці їй одразу поставили діагноз - відкрита артеріальна протока, дівчинці потрібна була операція. Для родини – ця новина була справжньою несподіванкою. Подробиці у сюжеті.
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