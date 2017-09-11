Очевидиця зняла на відео, як чоловік рятував пасажирку підірваного авто у Києві. ВІДЕО
Очевидиця зняла на відео, як чоловік рятував пасажирку підірваного авто у Києві. ВІДЕО
Коли стався вибух, люди наввипередки кинулися допомагати. Свідки, які мимоволі опинилися на місці трагедії, відмітили одну важливу річ, як рішуче, професійно і чітко надавав першу допомогу один чоловік. Деталі у випуску «Надія є!»
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