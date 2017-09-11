У поліції назвали райони Києва де найчастіше обкрадають квартири. ВІДЕО

У поліції назвали райони Києва де найчастіше обкрадають квартири. ВІДЕО

23:15 11.09.2017

У поліції охорони міста Києва розповіли в яких районах Києва найчастіше стаються квартирні крадіжки.

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