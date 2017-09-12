В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО
В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО
Чоловік, який попався тамтешнім полісменам, видавав себе за їхнього колегу - у затриманого в кишенях вдалося відшукати посвідчення та жетон поліцейського, який він міг просто вкрасти.
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