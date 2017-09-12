У Києві поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки. ВІДЕО

Злочин стався ще на початку серпня, втім затримали ймовірного вбивцю нещодавно. Це племінник вбитої…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

В Одесі на вокзалі затримали сутенера…

У Києві в пожежі загинула дитина…

У Київській області затримали жінок, які збували наркотики…

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