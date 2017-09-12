Смертельний тест-драйв у Херсоні: «Lexus» влетів у дерево. ВІДЕО
Смертельний тест-драйв у Херсоні: «Lexus» влетів у дерево. ВІДЕО
Смертельний тест-драйв у Херсоні. Менеджер, водій автосалону та потенційний покупець, сіли у новенький «Lexus». На трасі Херсон-Каховка-Геніченськ кермувальник розігнав іномарку до шаленої швидкості. У якийсь момент вона вилетіла на узбіччя та врізалася у дерево.
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