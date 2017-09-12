На кільцевій дорозі у Києві «Mersedes» на смерть збив пішохода. ВІДЕО
На кільцевій дорозі у Києві «Mersedes» на смерть збив пішохода. ВІДЕО
У Києві під колесами «Мерседесу» загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі, коли водій іномарки їхав Кільцевою дорогою.
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