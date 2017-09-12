На Київщині затримані жінки, які торгували важкими наркотиками. ВІДЕО
На Київщині затримані жінки, які торгували важкими наркотиками. ВІДЕО
Правоохоронці додають – затримані розповсюджували наркотики методом «закладок». Тобто, заздалегідь домовившись із покупцями – залишали товар в обумовлених місцях, а саме на територіях шкіл, в парканах приватних будинків…
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