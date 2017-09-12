На Харківщині просто у поле за селом впав літак. ВІДЕО

На Харківщині просто у поле за селом впав літак. ВІДЕО

08:30 12.09.2017

На Харківщині внаслідок падіння літака постраждав пілот.

Потерпілого з закритою черепно-мозковою травмою, переломами кінцівок, опіками та травматичним шоком госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Як розповів т.в.о. начальника Новодолазького відділу поліції Костянтин Калашник, подія сталася 11 вересня о 09:00 в селі Охоче Нововодолазького району.

До чергової частини Нововодолазького відділення поліції надійшло повідомлення про падіння в селі літака, який обприскував поля.

В результаті аварії постраждав 55-річний пілот, мешканець міста Миколаєва.
Наразі проводиться перевірка та встановлюються всі обставини.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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