Оперативне відео того, як у Хмельницькому патрульні врятували людину. ВІДЕО

Оперативне відео того, як у Хмельницькому патрульні врятували людину. ВІДЕО

14:00 12.09.2017

Блискавичний порятунок: патрульні Хмельницького зупинили чоловіка, що намагався стрибнути з 7-го поверху.

За лічені миті патрульні увірвались до квартири й схопили чоловіка, що сидів на підвіконні відчиненого вікна.

Тривожний виклик надійшов патрульним від жителів одного з будинків на вулиці Кармелюка. Люди скаржились на жіночі крики й страшний гуркіт.

На місці події поліцейські також почули галас, крики жінки, що благала про допомогу.

Разом із рятувальниками патрульні поліцейські відігнули край дверей та побачили чоловіка, що сидить на підвіконні відчиненого вікна і намагається стрибнути. Він дуже нервувався та кричав, щоб до нього ніхто не наближався. На місце події правоохоронці одразу викликали слідчих і медиків.

Заради того, щоб вберегти людське життя, патрульні вирішили схитрувати: зробили вигляд, що всі пішли з під’їзду, а самі – без попереджень відчинили двері й схопили громадянина за мить до фатального кроку.

Як виявилось згодом, чоловік намагався накласти на себе руки через конфлікт зі співмешканкою. Також на руці у громадянина патрульні помітили декілька глибоких порізів. Зі слів врятованого, він намагався різати собі вени, але після невдалої спроби вирішив викинутися з вікна 7 поверху.

Тепер медики надають 35-річному чоловіку допомогу.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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