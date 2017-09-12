У Харкові під час ДТП постраждали одразу четверо дітей. ВІДЕО

12-річні малолітні з саднами були доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан їх здоров’я задовільний. Ще один постраждалий – 32-річний пасажир автівки «Мерседес» - отримав перелом руки.

Подія сталася сьогодні близько 09:10 на вулиці Танкопія в районі будинку № 7. Як розповів старший інспектор Управління превентивної діяльності Олег Віхляєв, 33-річний водій автомобіля «Хюндай» прямував по провулку Григоренко в напрямку проспекту Льва Ландау та в районі будинку № 7 допустив зіткнення з автомобілем «Део», після чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з «Мерседесом».



В результаті ДТП постраждали пасажири автомобіля «Мерседес» - четверо дітей та чоловік.



Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронцями встановлюються обставини та причини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

