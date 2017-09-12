Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО

Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО

23:00 12.09.2017

Група чоловіків в масках проникли на територію підприємства та намагалися здійснити його силове захоплення. Правоохоронці завадили планам чоловіків і затримали їх. За даним фактом відкрито ряд кримінальних проваджень.

До працівників Звенигородского відділу поліції надійшла інформація про те, що в місті Ватутіне група озброєних молодиків в балаклавах здійснюють силове захоплення підприємства. На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу Звенигородського відділу поліції. Крім того по тривозі були підняті бійці підрозділу особливого призначення, які разом з керівництвом Главка поліції терміново прибули на місце події.

При спілкуванні з постраждалими охоронцями поліцейські з’ясували, що вранці на територію підприємства через паркан проникло близько двадцяти невідомих чоловіків спортивної статури в балаклавах. Зловмисники напали на охорону, побили двох охоронців та, залякуючи фізичною розправою інших, здійснили у їх бік декілька пострілів. Було прийнято рішення про негайне затримання правопорушників. Поліцейські Звенигородського відділу поліції спільно з бійцями підрозділу особливого призначення прибули на територію підприємства та затримали п’ятьох осіб, інші чоловіки кинулися навтьоки. Під час відпрацювання наближеної до підприємства території правоохоронці затримали решту молодиків, які намагалися втекти за межі міста.

Всіх затриманих доставлено до Звенигородського відділу поліції. У них виявлено та вилучено два пістолети, балаклави та газові балончики. За даним фатом відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 2 статті 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), частиною 1 та 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО
Черкаська поліція попередила силове захоплення підприємства. ВІДЕО
12.09.2017 | 23:00
У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
12.09.2017 | 22:45
Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
12.09.2017 | 22:15
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
Презентацію дитячої книжки скасували через погрози активістів. ВІДЕО
12.09.2017 | 21:45
На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
12.09.2017 | 21:15
Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
12.09.2017 | 20:45
Міхеїл Саакашвілі підписав адмінпротокол про незаконний перетин українського кордону. ВІДЕО
Міхеїл Саакашвілі підписав адмінпротокол про незаконний перетин українського кордону. ВІДЕО
12.09.2017 | 20:20
У центрі Одесі побили відому активістку. ВІДЕО
У центрі Одесі побили відому активістку. ВІДЕО
12.09.2017 | 20:10
У Харкові під час ДТП постраждали одразу четверо дітей. ВІДЕО
У Харкові під час ДТП постраждали одразу четверо дітей. ВІДЕО
12.09.2017 | 14:20
Оперативне відео того, як у Хмельницькому патрульні врятували людину. ВІДЕО
Оперативне відео того, як у Хмельницькому патрульні врятували людину. ВІДЕО
12.09.2017 | 14:00
На Харківщині просто у поле за селом впав літак. ВІДЕО
На Харківщині просто у поле за селом впав літак. ВІДЕО
12.09.2017 | 08:30
В Одесі поліція затримала чоловіка, оголошеного у міждержавний розшук. ВІДЕО
12.09.2017 | 07:40
У Києві поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки. ВІДЕО
У Києві поліцейські розкрили вбивство пенсіонерки. ВІДЕО
12.09.2017 | 07:20
Смертельний тест-драйв у Херсоні: «Lexus» влетів у дерево. ВІДЕО
Смертельний тест-драйв у Херсоні: «Lexus» влетів у дерево. ВІДЕО
12.09.2017 | 07:00
На кільцевій дорозі у Києві «Mersedes» на смерть збив пішохода. ВІДЕО
12.09.2017 | 06:45
На Київщині затримані жінки, які торгували важкими наркотиками. ВІДЕО
12.09.2017 | 06:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Як ви оцінюєте дії прикордонників, які допустили ”прорив” кордону М.Саакашвілі та його прибічниками?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.