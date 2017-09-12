У центрі Одесі побили відому активістку. ВІДЕО
У центрі Одесі побили відому активістку. ВІДЕО
Закривавлене обличчя та руки. Відома в Одесі активістка Аліна Радченко ще не встигла оговтатися від шоку. Розповідає, як серед білого дня, на перехресті вулиць Канатної та Успенської, у самому центрі Одеси, на неї ззаду напав невідомий чоловік. Жінку сильно вдарив по голові. Вона впала. А він, тим часом, втік. Подробиці у сюжеті.
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