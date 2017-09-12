Міхеїл Саакашвілі підписав адмінпротокол про незаконний перетин українського кордону. ВІДЕО
Міхеїл Саакашвілі підписав адмінпротокол про незаконний перетин українського кордону. ВІДЕО
Бурхливе повернення Міхеїла Саакашвілі до України вже принесло перші наслідки. У міністерстві внутрішніх справ прозвітували – 5 людей затримали, ще на 15-тьох складено адміністративні протоколи. Самому Міхеїлу Саакашвілі не без проблем, але таки вручили адміністративний протокол про незаконний перетин ним українського кордону. Саакашвілі документ підписав. Судове ж засідання у цій справі відбудеться вже 18 вересня у Мостиському районному суді Львова.
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