Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
Масштабна ДТП на Московському мосту у Києві: «Volkswagen» протаранив «ВАЗ». ВІДЕО
Московський міст у Києві завмер у довжелезному заторі. З лівого на правий берег, у бік станції метро «Петрівка», майже паралізувало рух. Тут, без перебільшень, сталася карколомна ДТП. «Volkswagen» протаранив причеп «ВАЗа», навантажений металопластиковими вікнами. Подробиці у сюжеті.
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