На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО
Зі страшними травмами хлопчика відвезли в сусіднє місто до реанімації. У нього відкритий перелом черепу, множинні рани голови. Сусіди шоковані побаченим. Кажуть, ніколи б не повірили, що подібне могло статися в цій родині. На обліку вона не стояла.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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