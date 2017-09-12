На Донеччині мати побила сина сокирою. ВІДЕО

Зі страшними травмами хлопчика відвезли в сусіднє місто до реанімації. У нього відкритий перелом черепу, множинні рани голови. Сусіди шоковані побаченим. Кажуть, ніколи б не повірили, що подібне могло статися в цій родині. На обліку вона не стояла.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

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