Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО
Суддя на Закарпатті, попри всі норми визубреного законодавства, взявся допомагати стражденним. Не всім, звісно ж, а лише тим, у кого достатньо грошей аби прихилити до себе його могутнє плече підтримки. Дорікнути нічим - працював суддя чітко, як терези – у яку руку покладуть більше купюр, на користь того справа і вирішувалась. Більше дивіться у сюжеті.
І не лише це. Також в огляді хабар.news:
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