Ціна питання або як суддя на Закарпатті рішення виносив. ВІДЕО

Суддя на Закарпатті, попри всі норми визубреного законодавства, взявся допомагати стражденним. Не всім, звісно ж, а лише тим, у кого достатньо грошей аби прихилити до себе його могутнє плече підтримки. Дорікнути нічим - працював суддя чітко, як терези – у яку руку покладуть більше купюр, на користь того справа і вирішувалась. Більше дивіться у сюжеті.

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