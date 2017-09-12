У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
У Києві розшукали зниклу дитину. ВІДЕО
Дзвінок небайдужого у поліцію або на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» творить дива. Як приклад, історія 16-річного Івана Плесюка. 6 вересня дзвінок киянина поставив крапку у пошуках хлопця. Подробиці у сюжеті.
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