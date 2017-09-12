За час АТО загинуло більше 10 тисяч людей.- ООН. ВІДЕО

За час АТО загинуло більше 10 тисяч людей.- ООН. ВІДЕО

23:15 12.09.2017

За подіями на сході України ось уже три роки стежить весь світ. Свій черговий, уже 19 за рахунком звіт про дотримання прав людини в Україні підготувала і моніторингова місія Організації об’єднаних націй. Основна тема звіту звісно конфлікт на Донбасі. З початку проведення антитерористичної операції на сході України і до 15 серпня 2017 року внаслідок конфлікту постраждали 34 тис. 766 осіб, зокрема 10 тис. 225 - загинули. Окрім безпосередніх учасників збройного конфлікту загинули щонайменше  2 тисячі 505 мирних жителів. І кількість жертв зростає.

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