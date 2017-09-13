У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
У Сумах викрили підпільний центр для лікування наркозалежних. ВІДЕО
В Сумах поліцейські викрили псевдо реабілітаційний центр. Працював він під прикриттям однієї з громадських організацій. Центр спеціалізувався на лікування нарко та алкозалежних. Однак жоден працівник так званого закладу з медициною не мав нічого спільного.
|
13.09.2017 | 07:20
|
13.09.2017 | 07:00
|
13.09.2017 | 06:45
|
13.09.2017 | 06:30
|
12.09.2017 | 23:15
|
12.09.2017 | 23:00
|
12.09.2017 | 22:45
|
12.09.2017 | 22:15
|
12.09.2017 | 21:45
|
12.09.2017 | 21:15
|
12.09.2017 | 20:45
|
12.09.2017 | 20:20
|
12.09.2017 | 20:10
|
12.09.2017 | 14:20
|
12.09.2017 | 14:00
|
12.09.2017 | 08:30
-
- 1 з 842
- ››